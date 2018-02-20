İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nde ikinci etap için adım atılıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan "İzmir ile Antalya arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3 saate düşürmek amacıyla hazırlanan İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için 21 Haziran'da ihale yapılacak" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir ile Antalya arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3 saate düşürecek İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için 21 Haziran'da ihaleye çıkılacağını söyledi. Bakan Arslan, İzmir-Antalya Otoyol Projesi'nin, birinci etabını oluşturan İzmir-Aydın arasındaki otoyolun daha önce hizmete açıldığını anımsattı. Söz konusu projenin ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli kısmı için ÇED raporunun alındığını anlatan Arslan, güzergah hakkında bilgi verdi. Arslan, otoyolun mevcut Aydın Çevre Yolu otoyol ayrım kavşağından başlayarak Kuyucak ilçesinin güneyinden geçtiğini ve D320 devlet yolunun kuzeyinden devam ederek Denizli’ye ulaşacağını bildirdi. Arslan, İzmir-Aydın arasının 115 kilometre, Aydın-Denizli arasının 140 kilometre, Denizli-Burdur arasının 140 kilometre, Burdur-Antalya arasının bağlantı yolları dahil 45 kilometre olmak üzere otoyolun toplam uzunluğunun 440 kilometreyi bulduğuna işaret etti. Arslan, Aydın-Denizli arasının bağlantı yollarıyla 154 kilometreye ulaştığını ifade etti. Söz konusu projenin ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi için yarın ilana çıkılacağını belirten Arslan, 7 Mart'ta ihale dökümanlarının satışa sunulacağını söyledi. Arslan, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak otoyolun ihalesinin, kapalı teklif alma usulü ile 21 Haziran'da gerçekleştirileceğini kaydetti. Projenin üçüncü etabını oluşturan Denizli-Antalya Otoyolu için ise proje çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Arslan, "Projenin üç etabının da tamamlanmasıyla iki il arasındaki seyahat süresi 3 saate düşecek." diye konuştu. AA

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