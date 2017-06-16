İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi'nden (AFAD) yapılan açıklamaya göre bugün saat 16.25'te, merkez üssü İzmir'in Karaburun İlçesi açıkları olan, Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 15.67 kilometre altında meydana gelen deprem, bugün saat 12.46'da Urla açıklarında meydana gelen ilk sarsıntıya göre, İzmir kent merkezinde daha hafif hissedildi. DHA

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