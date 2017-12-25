İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir Körfezi'nde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin bugün saat 08.13'te yerin 16.98 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da depremin yerin 11 kilometre altından geldiği bilgisine yer verildi. Deprem, İzmir, Manisa ve çevre il, ilçelerde hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybının olmadığı ifade edildi. AA

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