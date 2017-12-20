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20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

İzmir'de Bylock gözaltıları: Aralarında avukatlar ve KHK ile ihraç edilen öğretmenler de var!

20 Aralık 2017, Çarşamba 12:25
İzmir'de Gülen Hareketine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 51 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülen Hareketinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock'u kullandığı ve Gülen Hareketi adına faaliyette bulundukları iddia edilen 51 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Menemen, Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında avukat ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu 43 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA

Etiketler: izmir, operasyon, gözaltı
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