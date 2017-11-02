İzmir'de çıkan fabrika yangını söndürüldü

İzmir'de bir tarımsal sulama sistemleri fabrikasında yangın çıktı. Yangın, 2 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

İzmir'in Bornova ilçesindeki 5. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren tarımsal sulama sistemleri fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın çatısından yükselen dumanları gören sanayi bölgesindeki güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından 6 itfaiye aracıyla yapılan müdahale sonucu yaklaşık iki saatte söndürüldü. Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA

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