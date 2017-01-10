İzmir'de de okullar tatil edildi

İzmir'de okullar kar yağışı nedeniyle çarşamba günü tatil edildi.

İzmir 2002'den bu yana en etkili kar yağışını aldı. Öğrenciler gün boyu 'Okullar yarın 11 Ocak Çarşamba günü tatil mi? sorusuna cevap aradı. İzmir'de yarın okullar tatil edildi. İzmir'de yoğun kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Hemen hemen bütün ilçelerde kar yağışı etkili olurken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrencilere sevindirici bir haber geldi. Kar ve buzlanmayı dikkate alan ekipler, yarın (çarşamba) İzmir il genelinde eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

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