İzmir'de eş zamanIı IŞİD operasyonu: Gözaltılar var!

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 3'ü Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. AA

Okunma Sayısı: 126

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.