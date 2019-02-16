İzmir'de heyelan sonucu 12 ev tahliye edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 12 ev tahliye edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 12 ev tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, ocak ayında görülen yağışların ardından yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı. Çatlağın son 2 günde daha da genişlemesi sonucu bir ev yıkıldı, 11 evde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi. Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı. Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturanların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti. Şeker, devletin bütün imkanlarıyla mahalle halkının mağduriyet yaşamaması için vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi. AA

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