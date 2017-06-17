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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

İzmir'de ilginç olay: 4 gün boyunca polisleri ve jandarmayı meşgul etti

17 Haziran 2017, Cumartesi 13:49
İzmir'in Dikili ilçesinde babasının kayıp başvurusunda bulunduğu 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu isminde bir çocuğunun aslında hiç olmadığı tespit edildi.

Jandarma Dikili Komutanlığı olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin kayıp olduğu ileri sürülen Mehmet Tekeoğlu'nun İstanbul'da ikamet eden anneannesi Gülser Keser'e ulaştığını, bu kişinin kızı Zeliha Tekeoğlu ve torunu Batuhan Serkan Tekeoğlu'nun yanında olduklarını beyan ettiği aktarıldı.

Açıklamada, kişilerin alınan ifadelerinde, kayıp olduğu iddia edilen Mehmet Tekeoğlu adında bir çocuklarının olmadığı, kayıp olduğu öne sürülen Mehmet Tekeoğlu'na ait olan fotoğrafların ise şu an 17 yaşında olan Batuhan Serkan Tekeoğlu'na ait olduğu belirtildi.

Baba kayıp

Öte yandan, çocuğunun kayıp olduğunu ileri süren baba Tarkan Tekeoğlu'nun telefonlarına da 2 gündür ulaşılmadığı öğrenildi.

Emekli polis memuru 45 yaşındaki Tarkan Tekeoğlu, 11 Haziran günü 5 yaşındaki oğlu Mehmet Tekeoğlu ile Dikili'ye geldiğini, uyuyan oğlunu otomobilde bırakarak denize girmek için plaja gittiğini ancak döndüğünde oğlunu otomobilde bulamadığını ileri sürerek jandarmaya başvurmuş, bölgede sözde kayıp olan çocuk, helikopterler de kullanılarak uzman ekipler, dalgıç polisler ve jandarma tarafından 4 gün boyunca aranmış, bir iz bulunamayınca aramaya son verilmişti.

AA

Etiketler: izmir, kayıp, polis, jandarma
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