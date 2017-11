İzmir'de İttihad heyecanı

Yeni Asya’nın öncüsü olan İttihad gazetesinin kuruluşunun 50. Yılı İzmir’de yoğun katılımlı bir programda coşkuyla kutlandı. Geç saatlere kadar ilgiyle takip edilen program şevk ve heyecana sebep oldu.

Yeni Asya’nın beşiği olan İttihad gazetesinin kuruluşunun 50. Yılı İzmir’de yoğun katılımlı bir programda coşkuyla kutlandı. Geçtiğimiz Cumartesi akşamı İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde gerçekleşen anma programına Balıkesir, Manisa Merkez, Aydın, Akhisar, Turgutlu, İzmir Merkez, Bornova, Karşıyaka, Pınarbaşı, Çamdibi, Poyracık, Menemen, Torbalı, Tire, Ödemiş ve Bayındır’dan çok sayıda okuyucu katıldı. Programı kendilerine ayrılan bölümde hanımlar da izlediler. Programda konuşmacı olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz katıldılar. Programın aynı zamanda moderatörlüğünü de yapan Güleçyüz’ün dâvetiyle İttihad gazetesi ilk okuyucularından Hasan Şen, Necati Can, Celal Keseli, Mehmet Özkan, Hilmi Çekici ve Suad Torun da birer konuşma yaptılar. Geç saatlere kadar devam eden program canlı bir katılımla ilgiyle ve heyecanla izlendi.

Program kayıtlarını Yeni Asya Euronur ekibi yaptı

Programın açılış dersini gazetemiz yazarlarından Süleyman Kösmene yaptı. Kösmene, “İttihad gazetesinin 50. Yıl anma programına hoş geldiniz” diyerek uzaktan yakından katılan dâvetlilere teşekkür etti. Risale-i Nur hizmetinde şahs-ı maneviye vurgu yapan kısa bir ders yaptı.

Ardından Ömer Yavuzyiğitoğlu kürsüye geldi. Katılımdan dolayı dâvetlilere teşekkür eden Yavuzyiğitoğlu, Risale-i Nur dâvâsının büyüklüğünden ve bu asır için matbuat lisanının öneminden bahsetti. Bu dâvânın fedakârlık, birlik, ihlâs, sadâkat ve tesanüd istediğini vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı, bu yüce değerlerin okuyucumuzda bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

Yürüyüşümüz devam ediyor

“Elli yıldır İttihad’ın başlattığı onurlu yürüyüşümüz devam etmektedir. Bu onurlu yürüyüş Hak’tan başka hiçbir güç karşısında eğilmeden devam etmiştir, devam ediyor ve devam edecektir. Dâvâmız haktır, haklıdır; başımız onun için diktir. Kimseye yaranmaya çalışmadık. Gücümüzü Hak’tan aldık. Haksıza karşı haklının yanında yer aldık. Masuma karşı adaletin yanında yer aldık. Yer alıyoruz ve kıyamete kadar da yer almaya devam edeceğiz. Paramız yok, gücümüz yok, zayıfız, azız belki, ama kimseye karşı diyet borcumuz yok elhamdülillah. Gazetemize sahip çıkalım. Türkiye’de toplam 24 bin yaysat bayii var. Biz 4 bininde bulunuyoruz. Oysa bizi arayanlar gazetemizi bayilerde bulamadıklarını iletiyorlar. Biz gazetemizi 20 bin bayide daha bulundurmak istiyoruz. Bununla ilgili projemizi yakında başlatacağız.”

Daha sonra verilen çay molasında Kâzım Güleçyüz yeni çıkan ve yoğun ilgi gören İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medyadaki Dili adlı eseri başta olmak üzere kitaplarını imzalarken, Ömer Öcalan’ın okuduğu şiirler dâvetlileri coşturdu.

Çay molasından sonra mikrofona Güleçyüz geldi. İttihad gazetesinin 50. Yılı kutlamalarının ilkinin ailecek iştirak edilen coşkulu ve yoğun katılımlı bir programla İstanbul’da yapıldığını vurgulayan Güleçyüz, “Ardından aynı program Ankara’da yapıldı. Bugün İzmir’deyiz. Bundan sonra Konya, Adana ve Mersin gibi diğer illerde bu programlar yapılacak ve bu heyecan dalga dalga bütün Türkiye’ye yayılacak inşaallah” dedi.

Güleçyüz şöyle devam etti: “İttihad’dan Yeni Asya’ya uzanan bu zorlu, nurlu ve onurlu yolculuktaki kırıksız ve tavizsiz çizgimiz aynen sürüyor. Risale-i Nur’un medyadaki dilidir ve Nur hizmetinin bayraktarıdır. Yeni Asya denince Risale-i Nur, Risale-i Nur denince Yeni Asya akla geliyor. Ve Risale-i Nur’u bütünlüğü içinde anlayıp anlatma gayretiyle hizmetini sürdüren iman hizmetiyle hürriyet ve adalet mücadelesini birlikte götüren Yeni Asya’nın yayınları, ses getirmeye, gündem oluşturmaya devam ediyor.”

Genç kadroları görmek istiyoruz

Güleçyüz programın sonundaki konuşmasında gençlere seslenerek, “Hizmet bayrağını bizden devralarak kıyamete kadar dalgalandırmaya devam edecek olan genç kadroları görmek istiyoruz” dedi.

Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Temsilcisi ve aynı zamanda İttihad’ın ilk okuyucularından olan Hasan Şen İttihad günlerindeki zorluklardan bahsederken, “Biz susmadık. Susturulmadık. Susturamadılar. Kapattılar, ama yeni bir isimle hakikatleri neşre devam ettik. İzmir’de Zülfikar çıktı, kapattılar, ardından Uhuvvet çıkarıldı. Ankara’da İhlâs çıkarıldı. Uhuvvet kapatıldı, ardından İttihad çıkarıldı. İttihad haftalık gazeteydi. Haftalık bir gazete fikirlerimizi anlatmaya yetmiyordu. Risale-i Nur aleyhinde ithamlar olurdu ve kesinlikle cevap verilmesi gerekirdi. Zübeyir Abi –Allah rahmet eylesin- acilen günlük bir gazete çıkarmamız gerektiğini söylerdi. Yeni Asya böyle çıkarıldı. Ve Yeni Asya da susmadı. Bu sebeple 12 Eylül’de 470 gün kapalı kaldı. Biz bu dönemde Yeni Nesil’i çıkardık, onu da kapattılar, Tasvir’i çıkardık. Bu dâvâ hakkı her şartta haykırmamızı gerekli, hatta zorunlu kılıyor. Biz Üstadımızdan bunu gördük” dedi. Hasan Şen ardından kendi yazdığı Yeni Asya şiirini okudu.

Necati Can mikrofona geldi. İttihad gazetesini bir ayakkabıcı kalfası iken okumaya başladığını aktaran Necati Can, Aydın’da bu gazeteye sahip çıktıklarını ve hâlâ sahip çıkmaya devam ettiklerini aktardı ve “Dâvâmıza her dönemde sahip çıkalım” dedi.

Ardından Celal Keseli kürsüye geldi. Hakikatleri haykırmada basın dilinin önemini vurgulayan Keseli, 1968 yılında İttihad gazetesinin açtığı kampanya sonucu MGK dayatması Anayasa Nizamını Koruma Kanununun nasıl engellendiğini aktardı.

Hilmi Çekici İttihad ve Yeni Asya okuyucularına ve bu dâvâyı istikamette kalarak sırtlananlara duâcı olduğunu aktardı.

Ardından Suad Torun kürsüye geldi. İttihad gazetesiyle Alanya’da memuriyeti esnasında tanıştığını aktaran Torun, “O gün bu gündür bu dâvâdayım. Bu dâvâ medar-ı şerefimiz oldu ve olmaya devam edecek” dedi.

Yeni Asya'da devam ediyor

Daha sonra 19. Dönem Milletvekili Mehmet Özkan mikrofona geldi. Uzaktan yakından katılanlara teşekkür eden Özkan, İttihad gazetesindeki şevk ve gayretin aynen Yeni Asya’da devam ettiğini ifade etti ve bu bayrağı taşıyanları tebrik etti.

Ahmed Aydın’ın okuduğu aşr-i şerifle sona eren program, geç saatlere kadar azalmayan bir ilgiyle takip edildi. Program bittiğinde gözlerde şevk ve heyecan duyguları parlıyordu.