İzmir'de kadınlar 22.00'den sonra istedikleri yerde otobüsten inebilecek

Eskişehir ve İstanbul’dan sonra İzmir’de de kadın yolcular akşam saat 22.00’den sonra istedikleri güzergahta inebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığındaki meclis toplantısının başında İstanbul'daki terör saldırılarında vefat edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Tüm partilerin katılımıyla teröre karşı ortak bildiri hazırlanması kararlaştırıldı. Toplu ulaşımda otobüs kullanan kadınların saat 22.00'den sonra güzergah üzerinde istedikleri noktada inebileceklerini içeren önerge oy birliğiyle kabul edildi. Uygulama, yapılacak düzenlemelerin ardından hayata geçirilecek. AA

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