İzmir'de kar yağışı başladı

İzmir'de iki gündür devam eden yağmur, sabah yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli kesiminde kar ve buzlanma nedeniyle karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise kar lastiği ve lastiklerinde zincir bulunmayan araçların sürücülerini uyardı.

EVKA 4 Mahallesi Muhtarı Süleyman Ferah, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de kar yağışının en olumsuz etkilediği bölgelerden birinde yaşadıklarını söyledi.

Kar yağışının başladığı saatten itibaren cadde ve sokakları kontrol ettiklerini belirten Ferah, şimdilik herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti.

Vatandaşlardan Mümin Çıban ise İzmir doğumlu olduğunu belirterek, ömründe ikinci kez böyle yoğun bir kar yağışı gördüğünü anlattı.

İzmirliler olarak kara alışık olmadıklarını dile getiren Çıban, "Meteoroloji zaten uyarı yapmıştı. Biz de bunu dikkate alarak sıkı giyinip çıktık." dedi.

İzmir'de kar yağışının gün boyu sürmesi bekleniyor.