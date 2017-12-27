İzmir'de müftü tarafından ilk resmi nikah kıyıldı

İzmir'de Güzelbahçe Müftüsü Alaattin Tosun, Volkan ve Havva Şahin çiftinin resmi nikahını kıydı.

Volkan Şahin ile Kevser Dinç'in Güzelbahçe Belediye Düğün Salonu'ndaki düğün törenine resmi nikah işlemleri için Güzelbahçe Müftüsü Alaattin Tosun geldi. Evlendirme dosyası ile salona gelen Tosun, belediye memurlarının giydiği cübbeyi giydi. Şahitler huzurunda yönetmelikte yazılan merasim metnini okuyan ilçe müftüsü Tosun, "Evet" yanıtı aldığı çifte evlenme kütüğünü imzalattı. Daha sonra aile cüzdanını evlenen çifte uzatan Tosun, çiftin bu cüzdanını birlikte tutmalarını istedi. Tosun, evliliğin ve aşkın temellerinin cennette Hz. Adem Aleyhisselam ve Hz. Havva ile atıldığını belirterek, Hz. Havva'nın Hz. Adem Peygamberden (Aleyhisselam) yaratıldığını, bunun da çiftlerin birbirlerine bağlılığını simgelediğini ifade etti. Tosun çiftin sevgi ve saygı çerçevesinde birlikte mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu. AA

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