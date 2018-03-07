İzmir'de polise ''taşlı'' saldırı: 3'ü polis 4 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi gözaltına almak isteyen güvenlik güçlerine, şüphelinin yakınlarının saldırması üzerine 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi, Onur Mahallesi'nde gözaltına almak istedi. Bu esnada, gözaltıyı engellemek isteyen şüphelinin yakınlarıyla polisler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri havaya ateş etti. Bu sırada, polise mukavemette bulunan şüphelinin yakınlarından Ü.Ç. silahla yaralandı. Daha sonra, şüphelinin yakınları polis otolarına ve polislere taşla saldırdı. Taşlı saldırıda 3 polisin yaralanması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yaralı Ü.Ç. ise 112 Acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanedeki müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, kavganın sona ermesinin ardından Y.Ç'yi gözaltına aldı. Öte yandan, yaralının bulunduğu hastane önünde polis ekipleri ve şüphelinin yakınları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. AA

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