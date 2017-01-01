"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

İzmir'de raylı sistemde 193 milyon yolcu taşındı

01 Ocak 2017, Pazar 11:44
Kentte raylı sistem toplu taşıma ağı İzmir Metrosu ile İZBAN'ın 2016 yılında 193 milyon yolcu taşıdığı bildirildi.

İzmir Metrodan yapılan açıklamaya göre, son dönemdeki yatırımlarla hat uzunluğu, vagon ve istasyon sayısı her geçen yıl büyüyen İzmir Metrosu ile İZBAN'ın yolcu sayısı da sürekli arttı. 

İki sistem, kentteki toplu taşımada yüzde 40'lık paya sahip. Geçen yıl İzmir Metrosunda 105, İZBAN'da ise 88 milyon yolcu taşındı. İki raylı sistem şirketinin kuruldukları günden bu yana taşıdıkları yolcu sayısı ise 1 milyar 185 milyonu geride bıraktı.

Hem İzmir Metrosu hem de İZBAN'ın 2016 yılı içerisindeki en yoğun istasyonları Halkapınar oldu. Transfer istasyonu Halkapınar'dan bir yılda 15 milyon 320 bin İzmir Metrosu, 8 milyon 732 bin ise İZBAN yolcusu geçiş yaptı.

Öte yandan, kentteki raylı sistem yatırımları sürecek. İZBAN 26 kilometre uzatılacak, Karşıyaka'da 8,9 kilometrelik tramvay kısa sürede hizmete alınacak. Konak Tramvayında temmuz-ağustos döneminde test sürüşlerine başlanılacak.

AA

Etiketler: izban, izmir
Okunma Sayısı: 750
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli

    Güvenlik ve istihbarat muamması

    Güzel şeyler de oluyor

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    İstanbul polisi teröristi yakalamak için harekete geçti

    Avrasya Tüneli'nin yeni ücreti belli oldu

    Reina saldırganının en net görüntüsü ortaya çıktı

    Berlin'deki Brandenburg Kapısı Türk bayrağı renklerine büründü

    Saldırganın parmak izi ve eşkaline ulaşıldı

    120 fabrikada üretim durdu

    3 yaşında, annesini ebediyete uğurladı

    Ortaköy'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

    İthalat da, ihracat da düştü

    NATO'da bayraklar yarıya indirildi

    ''Çok güzel bir ülke burası; böyle bir şeyin olması çok yazık''

    İstanbul Valiliği'ni basan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme!

    Muayene ücretlerine de zam geldi: ''Ülkenin ekonomik koşullarına aykırı''

    Yıldırım'dan 'sosyal medya' uyarısı!

    Ortaköy'deki vahşeti IŞİD üstlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli
    Faruk ÇAKIR

    Sermayeyi mi kaybettik?
    Cevher İLHAN

    Teröre yanlış teşhis yanlış konsept
    Genel

    Güvenlik ve istihbarat muamması
    Genel

    Anayasa teklifine üç itiraz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terörden niye korunamıyoruz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Asya’nın yeniden doğuşu
    Caner KUTLU

    Akl-ı selim
    Genel

    Güzel şeyler de oluyor
    Ahmet BATTAL

    Dalga beraber geçilir!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.