İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

​Alınan bilgiye göre, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Beşikkaya Jandarma Karakoluna terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 6 zanlının İzmir'de olduğu tespit edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Zanlıların, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.