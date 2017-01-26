İzmir'de terör operasyonu: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Mardin'in Ömerli ilçesindeki Beşikkaya Jandarma Karakoluna terör örgütü PKK/KCK tarafından yapılan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde, terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği öne sürülen 6 zanlının İzmir'de olduğu tespit edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
AA