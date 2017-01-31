İzmir'de tır otomobili biçti: 3 ölü

İzmir'in Bayındır ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Bayındır'da yapılan yeni çevre yolunda İzmir yönünden gelen Niyazi Öztürk (50) idaresindeki 50 DP 194 plakalı tır, sanayi girişindeki kavşakta kontrolünü kaybederek Ferhat Sevinç'in (27) kullandığı 09 HR 298 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Ferhat ve Rahime Sevinç olay yerinde ölürken, Hatice Emeç (24) ise ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emeç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. AA

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