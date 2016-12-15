İzmir'de ulaşıma zam

İZMİR'de yeni yıldan itibaren toplu ulaşıma yapılacak zam oranı belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 16 Aralık günü (yarın) yapılacak toplantıda onaylarsa tam biniş yüzde 8.33 zamla 2.40 TL'den 2.60 TL'ye, öğrenci binişi yüzde 11'lik artışla 1.35 TL'den 1.50 TL'ye çıkacak. Yıllık 125 TL kullanım bedeli olan 60 yaş kartları kaldırılacak. 60-65 yaş arası İzmirliler için toplu ulaşımda öğrence biniş bedeli olan 1.50 TL geçerli olacak.

İzmir'de toplu ulaşım yeni yılda zamlanacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 14 Aralık Çarşamba günü gelen tarifelerde değişiklik önergesinin içeriği ortaya çıktı. Bütçe Komisyonu'nda AK Parti'nin karşı oyuna karşın, oyçokluğuyla kabul edilen önerge 16 Aralık Cuma günü meclis toplantısında oylanacak. Önerge kabul edilirse İzmir'de toplu ulaşım tam binişlerde yüzde 8.33 zamlanacak. Buna göre 2.40 TL olan tam biniş 2.60 TL olacak. Öğrenci binişi ise yüzde 11 oranındaki artışla 1.35 TL'den 1.50 TL'ye yükselecek. Öğretmen binişleri de 1.75 TL' den 2 TL'ye çıkacak. Toplu ulaşım tarifesindeki en büyük değişiklik ise 60 yaş kartlarında gerçekleşecek. 2016'da yıllık kullanım bedeli 125 TL ödenerek sabah 10.00 - 16.00 ile akşam 19.00 - 24.00 saatleri arasında sınırsız biniş için geçerli olan 60 yaş kartları tarih olacak. İzmir'de 16 yıldır uygulanan 60 yaş kartı sisteminin yerine ise yeni bir uygulama getirilecek. 60- 65 yaş arası İzmirliler bu kartlar yerine dolum yapacakları kartları kullanacaklar. Toplu ulaşımda öğrenci tarifesinden ücret ödeyecekler. Buna göre 60- 65 yaş arası İzmirliler toplu ulaşım araçlarına binişte 1.50 TL ödeyecek. 90 dakikada sınırsız aktarma sistemi de devam edecek. 60 yaş kartlarındaki saat sınırlaması da bu uygulamayla birlikte kalkmış olacak. Yeni tarifenin 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olması bekleniyor.