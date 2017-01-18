İzmir'de yağmur barajları dolduruyor

İzmir'de sağanak yağmur, baraj havzalarında doluluk oranlarını artırdı. Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 53.2 oldu.

İzmir'de kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşandı. Etkili sağanak yağmurlar, barajları doldurmaya başladı. 16 Ocak 2017 tarihi itibariyle içme ve sulama amaçlı su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk, yüzde 53.2 oldu. Balçova'daki içme suyu barajı ise yüzde 30 doldu. Sulama barajlarından Beydağ yüzde 12.3, Zeytinova 8.5, Seferihisar 55.6, Kavaklıdere 42.6, Ürkmez 59.7, Bademli 25.8, Güzelhisar 75.3, Yortanlı 90.5, Çaltıkoru 70.7, Kestel 53.9 doluluk oranına ulaştı. DHA

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