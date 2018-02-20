İzmir'den bin 200 mavi bereli komando Afrin'e gitti

Komandolar, Zeytin Dalı Harekatı görevi nedeniyle Kaklıç Havaalanı'ndan dualarla uğurlandı.

İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığında görevli bin 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı için bölgeye gitti. Mavi bereli komandoların, Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı görevi nedeniyle Kaklıç Havaalanı'nda uğurlama merasimi yapıldı. Görev yaptıkları Bornova ilçesinden otobüslerle Çiğli ilçesindeki askeri havaalanına gelen 4 taburdan oluşan bin 200 komando, burada askeri uçaklara bindirildi. Komandolar, dualarla görev bölgeleri olan Afrin'e uğurlandı. AA

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