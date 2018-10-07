İzmir'e ilişkin endişelendiren 'yapılaşma' açıklaması

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "İzmir'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü, 20'si kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15'dir. Deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme." dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir'de yapılaşmanın yüzde 45'nin çok kötü olduğunu belirterek deprem açısından en güvenli bölgenin Çeşme ilçesi olduğunu söyledi.

Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi ile Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi'nin İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ercan, Türkiye'deki deprem bölgelerine ilişkin bilgiler vererek Batı Anadolu deprem odaklarını ve Ege Bölgesi için olası deprem risklerini anlattı.

Ercan, Marmara, Bingöl, Van, Girit ve Rodos gibi yerlerin deprem açısından gergin bölgeler olduğunu, İzmir'de Çeşme, Aydın'da ise Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı'nın güvenli olduğunu kaydetti.

Aydın ilinde yıkım gücü yüksek olan depremlerin yineleme yılları hakkında da bilgiler veren Ercan, şunları söyledi:

"Aydın şehir merkezi ile Nazilli'de yıkıcı deprem yineleme süresi 250 yıl. Söke'de 100, Kuşadası'nda ise 50 yıl. Kuşadası'nda en geç 50, en erken 30 yılda bir orta büyüklükte deprem olageliyor. Kuşadası'nı etkileyecek olan 6 ile 7,2 şiddetindeki deprem Sisam Adası'nın kuzeyinde olacak. Kuşadası şehir merkezinde Türkmen Mahallesi ile Karaova mevkindeki yapılar, sarsıntıları 1,2 ile 4 kat büyüterek yapılara yansıtır. Özellikle Karaova bölgesindekiler bedelini ağır ödeyecekler. Böyle yıkıcı bir depremin şiddetinin 6.5'den fazla olması gerekir."

İzmir'de körfezin güneyinin güvenli olduğunu söyleyen Ercan, "İzmir'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü, 20'si kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15'dir. Deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme." dedi.

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Deprem musibetine ne kadar hazırız ve Bediüzzaman 'depremler' için ne diyor?

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Deprem musibetine ne kadar hazırız?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/tedirgin-eden-gercekleri-acikladi-deprem-musibetine-ne-kadar-haziriz_424811

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Endişe veren gerçekler...

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http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/endise-veren-gercekler_427728

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Tehlike büyük, tedbirler küçük

Uzmanlar kentlerin depreme hazır olmadığını vurguluyor ve her 10 konuttan sadece 4’ü deprem sigortalı olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece yüzde 42,10’unun Zorunlu Deprem Sigortası bulunduğunu açıklayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanı Murat Kayacı, “tehlike büyük önlem ve tedbirler küçük” uyarısında bulundu. Çalışmalarını ‘Depreme hazır bir Türkiye’ için hayata geçirmeyi hedeflediklerini aktaran Kayacı, “Başlıca hedefimiz, depreme hazırlıklı olma ve sigortalılık bilincini artırarak sistemimizdeki konutların tamamını zorunlu deprem sigortası güvencesi altına almak.” dedi.

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Gözlemlediği ''asıl tehlike''yi açıkladı

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http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/gozlemledigi-asil-tehlike-yi-acikladi_425365

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