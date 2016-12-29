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İzmir-Manisa karayolu trafiğe kapandı
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29 Aralık 2016, Perşembe 12:49
İzmir Manisa karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli kavşağında yoğun kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kar lastiği olmayan araçlar geri gönderiliyor.
DHA
Etiketler:
izmir
,
manisa
,
trafik
,
kar yağışı
Okunma Sayısı: 598
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