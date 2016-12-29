İzmir-Manisa karayolu trafiğe kapandı

İzmir Manisa karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli kavşağında yoğun kar yağışı nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kar lastiği olmayan araçlar geri gönderiliyor. DHA

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