İzmir metrosu 7 km uzatılacak

İzmir Metro hafif raylı sisteminin Fahrettin Altay'dan Narlıdere İstihkam Okulu'na 7,2 kilometre uzatılmasına ilişkin projenin "2017 yılı yatırım programına alınması" yönündeki Yüksek Planlama Kurulu kararı imzaya açıldı.

İzmir'de Bornova Evka 3- Fahrettin Altay arasında 16,5 kilometre hat uzunluğu ve 17 istasyonla toplu ulaşımda önemli yeri bulunan İzmir Metro Hafif Raylı Sistemi'nin 7,2 kilometre uzatılmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belideyesi'nin yürüttüğü çalışmalara, Başbakan Binali Yıldırım'dan destek geldi. Fahrettin Altay'dan Narlıdere İstihkam Okulu'na uzatılması planlanan ve 280 milyon Avroya mal olması beklenen hattın finansmanının sağlanacağı uluslararası kredi için gereken "Kalkınma Bakanlığınca yıllık yatırım planına alınması" gerekliliği, Başbakan Binali Yıldırım'ın devreye girmesiyle 2017 yılı yatırım programına alınması için Yüksek Planlama Kurulu kararı imzaya açıldı. HANGİ DURAKLAR EKLENECEK? Projenin yatırım planına alınması sonrası gerekli krediyi sağlayarak 2017'de başlaması öngörülen çalışmalarla metro hattı, Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Narlıdere, Siteler, Kaymakamlık durakları eklenerek 7,2 kilometre daha uzayacak. 2020'DE DEVREYE GİRECEK İşletmeye 2020 yılında alınmasını hedeflenen hat tamamlandığında İzmir Metrosu Evka-3 ile Narlıdere Kaymakamlık arasında 19 kilometre hat uzunluğuna ulaşacak. AA

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