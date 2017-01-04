İzmir şambalisine coğrafi işaret tescili

​İzmir'in geleneksel lezzetlerinden şambali tatlısı, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescil belgesiyle koruma altına alındı.

Desek Patent İzmir Bölge Müdürü Süleyman Zemin, yaptığı açıklamada, İzmir Ticaret Odası tarafından kentle özdeşleşmiş şambali, tulum peyniri, boyoz, lokma ve kumru gibi lezzetlerin kalite ve standartları bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılması için 2011 yılında çalışma başlatıldığını belirtti.

Şambali için yapılan çalışma kapsamında haziran ayında Resmi Gazete'de yayınlanan tescille ilgili işlemlerin tamamlandığını ifade eden Zemin, Türk Patent Enstitüsünün bu tatlıyı "İzmir şambalisi" olarak coğrafi işaret tesciliyle koruma altına aldığını kaydetti.

Tescil belgesinin gelecek hafta İzmir Ticaret Odası'na iletileceğini aktaran Zemin, "İzmir'de özellikle Kemeraltı Çarşısı ile özdeşleşen bu tatlı, tescil sürecinin tamamlanmasıyla artık turistik ve ekonomik açıdan daha iyi değerlendirilecek. Bu tescilde İzmir şambalisinin malzemeleri ve tarifi kayıt altına alındı. İzmir Ticaret Odası, isteyen üreticilere bu standartlara uymaları kaydıyla coğrafi işaret belgesini verebilecek." dedi.

İzmir'in coğrafi işaret tescilinde en fazla başvurusu olan kentler arasında yer aldığına işaret eden Zemin, şambalinin tesciliyle coğrafi işaret sayısı 10’a ulaşan kentin, iller sıralamasında Kayseri ile liderliği paylaşır duruma geldiğini sözlerine ekledi.