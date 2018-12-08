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İzmit Körfezi'nde sabit bariyer sistemi ile deniz temizliği

08 Aralık 2018, Cumartesi 14:59
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi amacıyla derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi sayesinde atıklar denize ulaşmadan toplanarak bertaraf ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce İzmit Körfezi'nde kirliliğin önlenmesi amacıyla derelere yerleştirilen sabit bariyer sistemi sayesinde şu ana kadar 2 bin metreküp atık toplandı.

Belediye tarafından, İzmit Körfezi'nde sabit bariyer sisteminin yanı sıra 4 deniz süpürgesi ve 2 amfibik sulak alan taşıtıyla da temizlik çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, İzmit Körfezi'ne bağlı irili ufaklı derelerin olduğunu söyledi.

Sarı Dere, Kiraz Dere gibi büyük derelerden yağış anında veya normal zamanlarda, yüzen cisimler geldiğine değinen Bayram, "Bu derelerden gelen cisimler, kirlilik oluşturmaması için derelerin denize bağlandığı noktalarda konulan bariyerlerde toplanıyor. Belirli zamanda da bunların periyodik temizliği yapılır. Yüzen cisimlerin Körfez'e girmesinin, Körfez'de kirlilik oluşturmasının bu şekilde önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İzmit Körfezi'nin temizliği bizim için çok önemli"

Yılda yaklaşık 450 bin metreküp yüzer atığın, deniz süpürgeleri vasıtasıyla toplandığını aktaran Bayram, şöyle devam etti:

"Özellikle makinelerin suyun içine giremediği yerlerde, kıyılarda taban temizliğini yapabilecek araçlarımız var. 2007 yılından günümüze kadar toplamda 5 bin metreküp atık, deniz süpürgeleri vasıtasıyla toplandı. Denizlerde, göllerde, derelerde, kanallarda ve deniz süpürgelerinin ulaşamadığı sığ sularda bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirmek üzere çok işlevli, karada ve suda hareket kabiliyetine sahip 2 amfibik temizleme aracı 2015 yılından bu yana hizmet veriyor. Tabii sadece atık su bırakmamak yetmiyor. İlave başka türlü deniz süpürgemiz var. Yüzeyde olabilecek başka kirlilikleri toplayan, amfibik sulak alan aracımız var." şeklinde konuştu.

 

AA

Etiketler: İzmit, Körfez, Kocaeli, deniz
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