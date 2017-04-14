İzmit'te feci çarpışma!

İzmit'te aynı yönde giden 2 TIR çarpıştı, bir sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle TEM’in İstanbul yönünde ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, TEM yolunun İzmit Hatipköy mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sinan Sağıroğlu yönetimindeki 34 PY 3401 plakalı TIR önünde giden Erdal Ölmez yönetimindeki 01 CHC 77 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın çekicisi çarpmanın etkisiyle yerinden koparken sürücü Sinan Sağıroğlu yola savruldu ve yaralandı. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapanırken 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yol araçların yoldan çekilmesiyle ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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