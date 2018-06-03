İznik nurlandı

Uludağ üniversitesi gençleri Bursa İznik’teki düzenledikleri Risale okuma programıyla İznik’i nurlandırdılar.

BursaUludağ üniversitesinin muhtelif bölümlerinde okuyan bir grup genç, Bursa’nın İznik ilçesinde mübarek Ramazan günlerinde on günlük Risale-i Nur okuma programında bir araya gelerek İznik’i nurlandırdılar.

Dr. Ragıp Doğan ve Mehmet Özdemir’in de misafir olduğu programdan gençler memnun olduklarını ifade etti. İznik Yeni Asya Derneği’nde bir araya gelen gençler, Risale-i Nur’ları daha iyi anlama yolunda katıldıkları okuma programının, çok faydalı ve verimli olduğunu söylediler.

SAHURA KADAR OKUDULAR

Okuma programına katılan gençler, iftarlarını açtıktan sonra teravih namazlarının ardısıra sahur vaktine kadar uyumadan devam ettiler. Risale-i Nur okumalarını olumlu bir faaliyet olarak değerlendiren gençler, programa emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekür ettiler. Gençler, İznik’te tarihî yerleri gezmeyi de ihmal etmedi.

Elden Ele’den onbinlerce yabancıya iftar

Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yurtdışındaki faaliyetleri ile biliniyor. Derneğin yurtiçindeki çalışmalarından birisi de geleneksel Ramazan İftarları. Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Daloğlu, dernek olarak Ramazan ayının başlangıcından bu yana başta Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı ve Ahıskalı olmak üzere toplamda on bin kişiye iftar verdiklerini belirterek, iftara çağırdıları ailelerin gerçek anlamda ihtiyaç sahibi olduklarının altını çizdi.

Mübarek Ramazan ayı boyunca tesbit ettikleri ailelere anlaşmalı oldukları marketlerin alış veriş kartlarını resmi prosedürler çerçevesinde verdiklerini söyleyen H. Hüseyin Daloğlu, “Şu ana kadar ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye bu kartların dağıtımını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Böylece ümmetin hayırseverleri ile fakir kardeşlerimizi bir araya getiriyoruz. En önemlisi Ensar-Muhacir buluşmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi. Ahmet Terzi - Ankara

Mustafa Öztürkçü - Bursa