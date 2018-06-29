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29 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Jandarma Genel Komutanlığı'nda 31 Temmuz'dan itibaran askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak

29 Haziran 2018, Cuma 11:54
Profesyonelleşme çalışmalarının sürdüğü Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2019'dan sonra askerlik görevini yerine getiren yükümlü bulunmayacak.

2016'da İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, askerlik statüsü kaldırılmasına rağmen halen askerlik görevini yerine getiren personel bulunuyor.

Resmi Gazete'de 31 Temmuz 2016'da yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı, 3 yıl boyunca jandarmaya er göndermeye devam edecek. Söz konusu kararnameye göre, İçişleri Bakanlığının göreceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla bu sürenin uzatılmaması halinde, 31 Temmuz 2019'dan sonra jandarmaya askerlik yükümlüsü alınmayacak.

Bu tarihten sonra jandarmada profesyonelleşme çalışmalarına hız verilecek.

112 bin 673 yükümlü var

Jandarma Teşkilatında haziran ayı itibarıyla askerlik görevini ifa eden bin 332 yedek subay ve 111 bin 341 erbaş/er olmak üzere toplam 112 bin 673 yükümlü yer alıyor.

Bu yıl içerisinde alınması planlanan 37 bin 82 personelden şu ana kadar 18 bin 313'ünün alımı tamamlanırken 18 bin 769'unun alım işlemlerinin yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatının profesyonelleştirilmesi amacıyla teşkilata yükümlü asker alınmayacağını ve her yıl 25-30 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından 27 Temmuz 2016'da çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle İçişleri Bakanlığına bağlanmıştı.

AA

Etiketler: Jandarma, askerlik, er, KHK
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