Jandarma kaçak avlanan balıkçıları drone ile takibe aldı

Bitlis jandarması, Van Gölü havzasındaki Nazik Gölü'nde av yasağına uymayarak kaçak balık avlayanları engellemek için drone ile izleme yapmaya başladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) iş birliğiyle kaçak balık avının önüne geçmek amacıyla çalışma yürütülüyor.

'Jandarma drone ile tüm gölü kontrol ediyor'

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, Nazik Gölü'nün bölgenin en önemli balıkçılık alanlarından biri olduğunu söyledi. Balık stoklarının sürdürülebilir olduğunu ancak sınırsız olmadığını anlatan Akkuş, şöyle konuştu: "Nazik Gölü'nün karşı tarafına geçip uygulama ve kontrol yaptığımızda en az bir saat araçla seyahat yapmamız lazım. Bu noktada Bitlis Jandarma Komutanlığı çok örnek bir uygulamaya imza attı. Kullandığı drone ile tüm gölü kontrol ediyor. Bu güvenlik, iş gücü ve ekonomi olarak çok büyük kolaylık sağlıyor. Etkin şekilde bu kaynağı kontrol ediyor. Bu çok güzel bir uygulama."

'Burada sadece uzatma ağlar kullanılabilir'

Akkuş, Nazik Gölü'nün balıkçılık yönetimi açısından bölgenin en sorunlu alanlarından biri haline geldiğini, burada kaçak manyat ve gırgır ağlarıyla balık avlandığını dile getirdi. Bu ağların iç sularda kullanımının yasak olduğunu vurgulayan Akkuş, şöyle devam etti: "Bu kaynaklardan kendileri gelir elde ediyor. Belli bir kısmını avlayıp belli bir kısmını da bırakmaları lazım ki bunlar kendilerini yenilesin. Balıkçıların, ekonomik kaygılarla 'bir anda bütün balığı avlayıp daha fazla para kazanırım' düşüncesine kapılmaları kendi sonlarını hazırlar. Burada sadece uzatma ağlar kullanılabilir. Bakanlığın belirlediği ağlar dışında kullanılan ağlar balıkçıların sonunu getirir. Nazik Gölü'nde balık stokları neredeyse yok olmuşken jandarmanın müdahalesiyle tekrar bir umut ışığı doğdu. Şu anda bu gölde inci kefalinin ortalama boyu 5 santimetre. Bu çalışmaların devam etmesi halinde balıkların boyunun çok yakın zamanda yaklaşık 10-20 santimetreye ulaşacağını göreceğiz."

Sulak alanların ekosistemlerin kalbi ve can damarları olduğunu kaydeden Akkuş, bunlar yok edildiğinde tüm su ürünleri ekosistemlerinin zarar göreceğini aktardı.

"Sulak alanları yok edersek, bir süre sonra balıklar ölür ve kuşlar kaybolur. En sonunda zarar görecek olan bizleriz" diyen Akkuş, Van Gölü havzasının sulak alan açısından çok zengin olduğunu bildirdi.

Akkuş, "Ekosistem öyle bir bütünden oluşuyor ki taşlardan örülü bir duvar gibi. Orada bir taşı çektiğinizde duvar üstünüze yıkılır. İşte Nazik Gölü bu ekosistemdeki kilit taşından biri" ifadesini kullandı.