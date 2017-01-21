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21 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Kaçağa karşı yüksek önlem

21 Ocak 2017, Cumartesi 15:45
SİİRT'in Baykan İlçesi Atabağı Beldesi'nde, elektrik sayaç ve şartellerin 8 metre yüksekliğindeki direklere taşınması tepki gördü.

DEDAŞ yetkilileri de bunun şebekeyi koruma ve kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik bir uygulama olduğunu açıkladı. Belde Belediye Başkanı Muammer Canpolat, konuyu Vali Mustafa Tutulmaz ile görüşeceğini söyledi.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), Baykan İlçesi Atabağı Beldesi'nde abonelere ait elektrik okuma sayaçlarını 8 metre yüksekliğindeki direklerin en yüksek noktasında monte edilen bir kutu içine taşıdı. Bu uygulama bazı kişilerin tepkisine neden oldu. Atabağı Beldesi sakinlerinden Veysel Can, bir grup mahalleli ile birlikte, DEDAŞ'ın kendilerine baskı kurduğunu savunarak, şöyle dedi:

"Sayın devlet yetkilileri, biz vatandaş değil miyiz? DEDAŞ'IN bize yaptığı zulüm nereye kadar? 700 hanelik bir belde. Bizim bütün elektrik sayaçlarımızı 8 metre yüksekliğindeki eletrik direklerine çıkardılar. Bunların yaptığı kanun dışı uygulamadır. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz. İtiraz ettik ama jandarma kontrolünde gelip bunu yaptılar. 8 metre yüksekliğine kurulan sayaçlarımızı vatandaş olarak görme hakkımız yok mu? Buna bağlı panoların içerisinde elektrik şartelleri dahil bu yükseklikteler. Yarın, öbür gün şarteller attığı zaman elektriksiz kalacağız. Bu şartelleri kaldırma yetkimiz yok. Bu beldede kalan bir sürü diyaliz hastası var, bunlar elektriksiz yaşayamaz. Sayın devlet yetkilileri, sizden tek ricamız elektrik sayaçları, yani panoları yere koysunlar veya bizim sayaçlarımızı görebileceğimiz şekilde kursunlar. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Atabağ Beldesi halkı olarak arz ederiz buna bir el atın." 

Atabağı Belediye Başkanı Muammer Canpolat da, DEDAŞ'ın kaçak kullanımı önlemeye yönelik yaptığı uygulamanın çevre kirliliği yarattığını savunarak, "Beldemizde görüntü kirliliği oldu. 8-9 abonenin kullandığı elektrik toplu olarak tek bağlantıdan geçiyor. Benim tek şikayetim görüntü kirliliği. Vatandaşlar ise 'sayaçlarımızı takip edemiyoruz' diyor. DEDAŞ'ın gerekçesi de kaçağı önlemektir. Ben de hak veriyorum. Kaçak tüketimini biz de takip edemiyoruz. Bu konuda önümüzdeki hafta vali beyden randevu alacağım. Yeraltına alınması gerekir. Teknik bir çalışma yapılması gerekir" diye konuştu.

DEDAŞ yetkilileri de, hem şebekeyi koruma hem de kaçak elektriği önlemeye yönelik bir uygulama olduğunu ve bölgedeki yüzlerce köyde bu uygulamaya geçtiklerini açıkladı. DEDAŞ yetkilileri, şunları söyledi:

"Şebekeyi koruma ve kaçak elektirği önlemeye yönelik bir uygulama. Şimdiye kadar yüzlerce köyde bu uygulama hayata geçirildi. Bu sayede uzaktan okuma yapılabiliniyor, hem de yaşanabilecek bir arızada uzaktan müdahale ile buraya elektrik tekrar verilebiliyor. Yani daha önce bir çok köy yolu zorlu kış şartlarında arıza olduğu zaman yada köy yolu kapandığı için ekipler köye gidemiyordu. Ama bu sistemle ekipler köye gitmeden arızaya uzaktan müdahale ederek sorunu çözebilecek. Ayrıca bu sistemle vatandaşlar artık kaçak elektriği kullanamayacak. Çünkü sayaçlar yüksek direklerin ucunda kurulu. Müdahale edemeyecekler."

DHA

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