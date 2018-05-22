Kaçak yapıya ses yok

Kentsel SİT Alanı olan Diyarbakır’ın tarihî Sur ilçesinde, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne 200 metre mesafede bulunan Yakut Plaza’nın çatısına kaçak kat yapıldı.

Kaçak katın yanına ayrıca sokaktan dükkân yapıldı. Daha önce Yakut Plaza’nın çatısına villa tipi bağ evi ile birlikte yüzme havuzunun izinsiz bir şekilde yapıldığı iddia edilmişti. Şimdi de, sokağın üstü kapatılarak iki ayrı bina yukarıdan birleştirilip zemindeki sokak da dükkâna dönüştürüldü. Diyarbakır Mimarlar Odası yapılanların İmar Kanunu’na, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Sur Koruma Amaçlı İmar Planı’na aykırı olduğunu belirtti. Kentsel SİT Alanı olan Sur’da yapılacak olan her proje ve inşaatın Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan onay almasının zorunludur. Ancak, Sur’un en işlek caddelerinden Gazi Caddesi’nde bulunan inşaatı devam eden aykırı yapı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na 200 metre mesafede bulunuyor. Diyarbakır Mimarlar Odası’nın Kentsel SİT Alanı’nda yapımı devam eden inşaat için Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na yazı yazdığı, ancak şimdiye kadar herhangi bir geri dönüş olmadığı belirtildi.