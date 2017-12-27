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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Kaçan hamsiler, Gürcistan'da avlanıp getirilecek

27 Aralık 2017, Çarşamba 13:40
Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, kaçan hamsilerin Gürcistan'dan avlanıp Türkiye'ye getirileceğini söyledi. Arslan, "Göç eden hamsi tekrar döner mi onu da bilemiyoruz" dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, hamsinin göç etmesi nedeniyle Türk balıkçıların bir süredir Gürcistan'a yöneldiğini belirtti. Türkiye'de hamsi avının son günlerde çok azaldığını ifade eden Arslan, bununla birlikte fiyatların da yüksek olduğunu vurguladı.

HAMSİ KİMSEYİ MUTLU ETMİYOR

Arslan, Türkiye'deki hamsi avının sonuna yaklaşıldığına işaret ederek, "Hamsi satıcıyı da tüketiciyi de şu anda mutlu etmiyor. Çok az miktarda avcılık var. Yaklaşık 10 gündür tezgahlarda iyi miktarda hamsi göremiyoruz. Göç eden hamsi tekrar döner mi onu da bilemiyoruz" dedi.

YENİ YILDA GÜRCÜ HAMSİSİ TÜKETİLECEK

Hamsi için bundan sonraki süreçte olumlu bir tablo olmadığını dile getiren Arslan, "Yeni yılda Gürcü hamsisi tüketeceğiz. Yıl başından sonra Gürcistan'da avlanan hamsi tezgahlardaki yerini alacaktır. Yani göç eden hamsi avlanıp Türkiye'ye getirilecek" diye konuştu.

İSTAVRİT VAR AMA AZ

Arslan, hamsi dışında diğer türlerin de az miktarda avlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstavrit var ancak standartların altında, az miktarda yakalanıyor, ileride ne olacağı belli değil. Mezgitte fırtına öncesinde satış iyi oldu ancak şu anda kayda değer bir şey yok, tekne başı 10-30 kilogram avlanıyor, yeni yılda Karadeniz'de avcılık karamsar görünüyor."

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