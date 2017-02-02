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Kaçırılan 14 yaşındaki kız 67 gün sonra kurtarıldı

02 Şubat 2017, Perşembe 08:56
Kütahya'da geçen 25 Kasım'da 17 yaşındaki Emircan A. tarafından kaçırılan14 yaşındaki E.E., polis ekiplerinin bir apartmana düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Ekipler Emircan A. ile cezaevi firarisi olan babasını ile annesi ve 2 kardeşini gözaltına aldı.

Olay, saat 01.00 sıralarından Dumlupınar Mahallesi Adiller Caddesi'ndeki Erenler Apartmanı'nda meydana geldi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen 25 Kasım'da okuduğu Germiyan Meslek Lisesi'nden çıktıktan sonra kaçırılan E.Y.'nin Emircan A. ve ailesi tarafından Erenler Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede tutulduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 14 yaşındaki kızın tutulduğu eve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla operasyon düzenlendi. Binanın etrafını saran polis ekipleri, uyarılara rağmen kapının açılmaması üzerine çilingirle çelik kapıyı açtırdı. Evin içindekiler kapının arkasına eşyaları dayayarak bir süre polise direndi. Polisler biber gazı kullanarak evin kapısının arkasında duranları etkisiz hale getirip içeriye girdi.

Polis ekipleri evde bulduklarını kaçırılan E.Y.'yi Çocuk Şubesi ekiplerine teslim etti. Ekipler E.Y.'yi evlenmek amacıyla kaçırdığı belirtilen 17 yaşındaki Emircan A. ile cezevi firarisi olan ve 16 ayrı suçtan aranıp hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan babası Menderes A., annesi Çiğdem A., erkek kardeşleri Mevlüt A. ve Sabri A.'yı gözaltına aldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DHA

Etiketler: kütahya
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