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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Kadın hasta, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

03 Şubat 2017, Cuma 13:06
Bitlis'in merkeze bağlı Başmaklı köyünde nefes darlığı ve solunum yetmezliği rahatsızlığı bulunan 28 yaşındaki Güzel Yürek fenalaşınca Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından helikopterle alınarak, Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bitlis ve çevresinde 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulan kar, köy yollarınını da kapanmasına neden oldu. Ulaşımın tamamen durduğu bölgede zor durumda olan bir hastanın imdadına ise Mehmetçik yetişti. Nefes darlığı ve solunum yetmezliği sıkıntısı olan Güzel Yürek adlı kadının fenalaşması üzerine yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Ancak köy yolunun kapalı olması üzerine jandarmadan helikopter istendi. Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, helikopterle kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Başmaklı Köyü'ne giderek hastayı evinden alıp Bitlis'e getirdi. Genç kadın, buradan da Bitlis Jandarma Alay Komutanlığı önünde bekleyen ambulansa bindirilerek Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis Valiliği, helikopterle hastaneye ulaştırılan Güzel Yürek'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

DHA

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