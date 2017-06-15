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Kadına özel vagon dünyanın her yerinde var

15 Haziran 2017, Perşembe 20:05
Erkek ve kadın taşımacılığı son bulmuş değil. Böyle bir şey söz konusu da değil. Burada rahatlığı ön planda tuttuk. İsteyen bayanlar arka vagonda eşleriyle birlikte seyahat edebilsinler diye.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kadın öncelikli vagon uygulamasına ilişkin, "Erkek ve kadın taşımacılığı son bulmuş değil. Böyle bir şey söz konusu da değil. Burada rahatlığı ön planda tuttuk. İsteyen bayanlar arka vagonda eşleriyle birlikte seyahat edebilsinler diye." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis binasında gerçekleşen haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Altepe, toplumun geniş kesimlerince destek gören kadın öncelikli vagon uygulamasının Bursa'ya has olmadığını kaydetti.

Benzer uygulamaların Avrupa, Amerika ve Japonya'da da olduğunu, bunun bazı siyasiler tarafından polemik konusu yapıldığını vurgulayan Recep Altepe, toplumun geniş kesimlerinden uygulamaya yönelik olumlu geri bildirimler aldıklarını belirtti. 

Altepe, kadın öncelikli vagon uygulamasının isteğe bağlı olduğu, metrolardan şikayet eden kadınların son vagonu kullanabileceğini ifade etti.

Hedeflerinin ayrımcılık değil kalite ve huzur kenti Bursa'yı daha da üst standartlara taşımak olduğunu aktaran Recep Altepe, "Yaptığımız düzenlemeler boşuna değil. Yaşam kalitesi açısından Bursa, Türkiye'de ilk sırada. Dünyada ise 20 şehir arasında. Bu da kalite anlamında vatandaşa yönelik tercihli bir uygulama. Erkek ve kadın taşımacılığı son bulmuş değil. Böyle bir şey söz konusu da değil. Burada rahatlığı ön planda tuttuk. İsteyen bayanlar arka vagonda eşleriyle birlikte seyahat edebilsinler diye." açıklamasında bulundu.

"Dünyanın her yerinde bu şekilde"

Toplu taşıma sistemlerinde standartların vatandaşlardan gelen talepler üzerinde şekillendiğini kaydeden Altepe, daha önce yüz yüze olan oturma sisteminin bu anlayış çerçevesinde gidiş yönünde tek yön olarak değiştirildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, gece yarısı toplu taşıma araçlarını kullanan kadınlara istedikleri noktalarda inip binme özgürlüğünün tanındığına değinerek, "Amerika'da vatandaşın ayağını nereye koyacağı bile metrolarda belirlenmiş. Biz de ise toplumun talepleri doğrultusunda kurallar koyuluyor. Sadece metroda değil toplu ulaşımda da kadınlara yönelik belirli düzenlemelere gittik. Geceleri durak harici biniş inişlerde kolaylık ve öncelik sağladık. Herkes memnun. Bu dünyanın her yerinde bu şekilde." yorumunu yaptı. 

Kadın öncelikli vagon sisteminin siyasilerce polemik konusu yapıldığını aktaran Altepe, şunları kaydetti:

"Sistem daha uygulamaya girmeden olumsuz yönde gündem oluşturuldu, acımasız ve mantıksızca eleştiriler yapıldı. Japonya, isteyen kadınları 15 yıldır farklı renklerde vagonlarla taşıyor. Toplu taşımada kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı bulunmuyor. Bunun için kimseye zorlama getirmedik. Yeni uygulama çerçevesinde herkes istediği gibi inip binebilecek. Bunlar kent içi yaşam kalitesini, huzurunu artırmak için yapılıyor. Ortalığı karıştıranların New York'tan, Tokyo'dan haberi yok."

AA

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  • HÜSEYİN İLHAN

    16.06.2017 00:29:02

    Hanımlara GÜVEN verecek bu tatbikatı can-u gönülden destekliyorum.İtirazım ise bunu tatbik edenlerin dinin diğer ahkamlarında pervasız olup gırtlaklarına kadar kul haklarına batıp dindar insan duruşunu kirletmeleri ve menfi örnek olmalarıdır.

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