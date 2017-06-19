Kadir Topbaş'tan damat açıklaması

İBB Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kvaurmacı'nın tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaparak, "Kadir Topbaş'ın yargıyla olan bu son olay da bunu gösteriyor; hiçbir şekilde etkisi yok, hiçbir şekilde gücü yok" dedi.
İBB Başkanı Kadir Topbaş, damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması ile ilgili, "Kadir Topbaş'ın yargıyla olan bu son olay da bunu gösteriyor; hiçbir şekilde etkisi yok, hiçbir şekilde gücü yok. Başkan olarak benim damadımın 21 gün gözaltına alınması, 8,5 ayı tutuklu yargılanması, tekrar bırakıldıktan sonra 45 gün sonra tekrar tutuklu halde yargısının devam etmesinin istenmesinde demek ki benim hiçbir dahlim olmadığı apaçık ortaya çıktı, öyle bir gücümüz olmadığı" dedi.
Soruşturma kapsamında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmişti.
17 HAZİRAN'DA TUTUKLANDI
TUSKON iddianamesinin kabülünün ardından Kavurmacı hakkında tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkarıldı. Kavurmacı, 17 Haziran'da tutuklanarak Metris Cezaevi'ne götürüldü.
AA