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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

Kahraman şehirde Yeni Asya rüzgarı

13 Mart 2018, Salı
Kahramanmaraş’ta 450 otobüste Yeni Asya tanıtılıyor. Kahramanmaraş merkezde yaklaşık 400 otobüste, Elbistan’da ise yaklaşık 50 belediye otobüsünde ‘sağduyunun ve vicdanın sesi’ temalı Yeni Asya tanıtımları yer aldı.

Kahramanmaraş Yeni Asya Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen ve şehrin çeşitli yerlerindeki açık hava reklam panelleri ve bilboardlarda yer alan ilanların ardından, şehir içi otobüslerde seyahat eden vatandaşlara ulaşmak amacıyla başlatılan çalışmada, ‘sağduyu’ ve ‘vicdan’ temalı tanıtımlar Kahramanmaraşlıların ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş’ta öğrenim gören ve otobüsleri kullanan öğrenciler, vicdani değerlerin yozlaştığı günlerde böyle bir çalışmanın çok anlamlı olduğunu kaydediyor.

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