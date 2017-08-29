Kahramanmaraş'ta terör operasyonu

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, terör örgütü PKK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist yakalandı.
Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi Bulut Pınarı kırsalında güvenlik güçleriyle ile PKK'lı grup arasında çatışma yaşandı.
Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi, biri yaralı 3 terörist yakalandı.
Yaralı terörist, Elbistan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.
Operasyon kapsamında sağ ele geçirilen 2 terörist ise ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
AA