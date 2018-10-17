Kahramanmaraş'taki kazada ağır bilanço!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetiner Çetin (34) idaresindeki Samsun-Şanlıurfa seferini yapan Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Mehmet Bey Mahallesi mevkisinde refüje devrildi. Sami Demir, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Selahattin Turan ve Ahmet Karakuş ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi kaza yerinde öldü. Yaralanan 24 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezinin yanı sıra Göksun, Elbistan ve Afşin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kazada vefat edenlerden Selahattin Turan'ın asker, Ahmet Karakuş'un ise Şırnak'ta görevli polis memuru olduğu öğrenildi. AA

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