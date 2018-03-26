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26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na tırmandılar...

26 Mart 2018, Pazartesi 20:23
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Sivas İl Temsilciliği üyeleri, 25 Mart 2009'da helikopter kazasında vefat eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına, kazanın meydana geldiği Kahramanmaraş Göksun Keş Dağı Kanlı Çukur Zirvesi'ne tırmandı.

TDF Sivas İl Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, temsilciliğe bağlı kulüpler, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun da vefat ettiği kazada vefat edenleri anmak üzere Keş Dağı Kanlı Çukur Zirvesi'ne çıktı.

TDF Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Yöneticisi Mehmet Baysal ve 20 dağcı zirvede İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dağcılar, Yazıcıoğlu ve kazada vefat edenler için dua etti.

AA

Etiketler: muhsin yazıcıoğlu, kahramanmaraş
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