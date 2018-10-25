Kaldırım çöktü, doktor ve hemşire yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde altı kaçak depo haline getirilen iş yerinin önündeki kaldırımın çökmesi sonucu iki kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'nde altı kaçak depo haline getirilen bir iş yerinin önündeki kaldırımda çökme meydana geldi. Bu sırada Aile Sağlığı Merkezi'nden çıktıkları ve oradan geçmekte oldukları öğrenilen Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz çukura düştü. Yaralanan Balık ve Duymaz, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, doktor ve hemşirenin oluşan çukura düşme anı ve ardından yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. AA

Okunma Sayısı: 16

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.