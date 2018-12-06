Kanal İstanbul’un hukukî statüsü açıklandı

Kanal İstanbul’un statüsünün ne olacağı sorusuna cevap, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’dan geldi.

İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Erozan’ın soru önergesini cevaplayan Turhan, Kanal İstanbul’un “uluslar arası ulaşıma açık” olacağını, ancak geçiş rejiminin “iç suyolu” olması dolayısıyla, Türkiye’nin yetkisinde kalacağını kaydetti. Turhan, soru önergesine cevabında şöyle dedi; “Uluslar arası ulaşıma açık bir iç suyolu olarak planlanan Kanal İstanbul Projesi’nin geçiş rejiminin, uluslar arası hukuk temelinde Türkiye’nin kendi iç hukukuyla düzenlenebilmesi ve Türkiye’nin bir iç suyolu olması hasebiyle buradaki geçiş şartlarının belirlenmesi, ülkemizin münhasır yetkisinde bulunmaktadır.” Sözcü’nün haberine göre, Turhan’ın cevabı, Montrö ile yabancı savaş gemilerinin geçişine kontrollü izin verilen İstanbul Boğazı’nın aksine, Kanal İstanbul’dan yabancı savaş gemisi geçişinin olmayacağını da ortaya koydu.

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