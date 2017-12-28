Kantin tostu 9 öğrenciyi zehirledi

Konya'daki bir ortaokulun kantininde sucuklu tost yiyen 9 çoçuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerine merkez Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 9- 13 yaşlarındaki 9 çocukta mide bulantısı görüldü. Öğretmenler çocukların zehirlenme olasılığına karşın sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı. Çocukların genel durumunun iyi olduğu belirtildi. Kantinden alınan örnekler ise incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi. DHA

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