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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Kapıkule'de 10 kilometrelik TIR kuyruğu

28 Eylül 2018, Cuma 16:27
Kapıkule'de Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak için gelen ihraç ürün yüklü TIR'lar, 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise araç kuyruğu 5 kilometreyi geçti.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ürün götüren TIR'lar, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden sürücüler, TIR parkı dışında yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise kuyruk 5 kilometreyi geçti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun TIR'ların aynı anda sınıra gelerek çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.

DHA

Etiketler: Edirne, Kapıkule, TIR
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