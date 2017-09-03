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3 EYLÜL 2017 PAZAR - YIL: 48

Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

03 Eylül 2017, Pazar 13:13
Kurban Bayramı'nı baba ocaklarında geçirenlerin yaşadıkları ülkelere gitmek için yola çıkması yoğunluğa neden oldu.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de baba ocağında geçiren, Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkeye dönüşü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Bayramın ilk iki gününü memleketlerinde geçiren ve izin sürelerinin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başlayan Türk vatandaşlarının oluşturduğu trafik, bayramın üçüncü gününde arttı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen araçlar yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bu arada sınır kapısı dışındaki kuyruğun yanı sıra gümrük sahasının içerisinde de yoğunluk gözlendi.

Bu arada Kapıkule'deki çıkış yoğunluğuna yarın yurt dışında tatillerini geçirenlerin dönüşleri de eklenecek.

Gece yarısından sonra Kapıkule'de hem çıkış hem de giriş yoğunluğunun yaşanması bekleniyor.

AA

Etiketler: kurban bayramı, kapıkule
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