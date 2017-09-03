Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı'nı baba ocaklarında geçirenlerin yaşadıkları ülkelere gitmek için yola çıkması yoğunluğa neden oldu.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de baba ocağında geçiren, Türk vatandaşlarının yaşadıkları ülkeye dönüşü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu. Bayramın ilk iki gününü memleketlerinde geçiren ve izin sürelerinin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başlayan Türk vatandaşlarının oluşturduğu trafik, bayramın üçüncü gününde arttı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen araçlar yaklaşık 2 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bu arada sınır kapısı dışındaki kuyruğun yanı sıra gümrük sahasının içerisinde de yoğunluk gözlendi. Bu arada Kapıkule'deki çıkış yoğunluğuna yarın yurt dışında tatillerini geçirenlerin dönüşleri de eklenecek. Gece yarısından sonra Kapıkule'de hem çıkış hem de giriş yoğunluğunun yaşanması bekleniyor. AA

Okunma Sayısı: 85

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.