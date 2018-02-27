Kar İstanbul'a giriş yaptı

İstanbul’da aylardır beklenen ancak gerçekleşmeyen kar yağışı bu sabah kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Kentin Avrupa Yakası’ndaki sınır ilçesi Silivri’de sabah saatlerinde yağmaya başlayan karın gün içinde kent merkezine kadar ilerlemesi bekleniyor.

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