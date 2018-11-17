Kar nimettir

Erzurum Valisi Okay Memiş: “Kışın yağan ‘kar’ı külfet olarak değil de bir nimet olarak görmeliyiz.”

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Kentimiz soğuk ve yoğun kar yağışı yaşanıyor. Ancak biz bu duruma negatif olarak değil, pozitif bir algıyla bakmalıyız. Kışın yağan karı külfet olarak değil de bir nimet olarak görmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Memiş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’ı makamında ziyaret etti. Vali Memiş daha sonra Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otel müdürleri ve turizm sektörü yetkilileriyle bir araya geldi. Memiş, burada yaptığı konuşmada, Palandöken Kayak Merkezi ile hem Türkiye’de hem de dünyada tanınır bir merkez olma hayallerinin ve hedeflerinin bulunduğunu belirtti.

KAR KÜLFET DEĞİL

Erzurum’a gelen turistlerin şehirden ayrılırken güzel duygular içerisinde ayrılmalarının önemli olduğunu ifade eden Memiş, şöyle devam etti:

“Turistlerin güzel hatıralarla ayrılmalarını sağlayamazsak eğer bir daha gelmezler. Konforlu mekânlar ve kaliteli hizmet olmazsa turist gelmiyor. Önem arz eden bu konuları gözardı etmememiz gerekmektedir. Erzurum ve bölgede çetin bir kış mevsimi yaşanıyor. Kentimiz soğuk ve yoğun kar yağışı yaşanıyor. Ancak biz bu duruma negatif olarak değil pozitif bir algıyla bakmalıyız. Kışın yağan karı külfet olarak değil de bir nimet olarak görmeliyiz.”