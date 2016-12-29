Kar topu oyunu karakol ve hastanede bitti!

Konya'nın Akşehir ilçesinde yoldan geçen bir araca kar topu attığı gerekçesiyle bıçaklanarak yaralandığı ileri sürülen genç, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Selçuk Mahallesi'ndeki bir ortaokul bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan İ.C'nin (17) attığı kar topu, yoldan geçen bir otomobile denk geldi. Otomobildeki N.C.Ö. (28) ve O.A. ile İ.C. ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçaklanarak yaralanan İ.C, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.C'yi bıçakladığı ileri sürülen N.C.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. AA

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