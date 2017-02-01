Kar ve buzlanma tramvay seferlerini iptal ettirdi

Samsun'da bulunan 30 kilometrelik güzergahta 25 tramvayın bulunduğu hafif raylı sistemde buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle bu günkü seferler iptal edildi.

Samsun'da 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hafif raylı sistem seferlerini de olumsuz etkiledi. Samulaş (Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından işletilen 30 kilometrelik güzergahta 25 tramvayın bulunduğu hafif raylı sistem de seferlerin bu gün iptal edildiği belirtildi. 76 vatmanın görev yaptığı ve 36 durak bulunan sistemin buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz etkilendiği ifade edildi. Olumsuz hava koşullarının hafif raylı sistemi olumsuz etkilediğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Kadir Gürkan, şöyle dedi:

"Buzlanma ve kar yağışı nedeniyle trenlerin kayması, tekerlerin rayla temasının kesilmesini riski nedeniyle bugün 06.45 itibariyle tüm seferleri iptal etmiş durumdayız. Tedbir amaçlı olarak böyle bir karar alındı. Hat risksiz duruma gelene kadar seferler başlatılmayacak. Hem yolcularımız hem de çalışanlarımız güvenliği açısından böyle bir karar aldık. Şu an güzergahta gerekli çalışmalar yapılmaya devam ediyor."