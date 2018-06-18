Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 şehre Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi'nde 6 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Bayburt ve Rize çevreleri ile iç kesimlerinde bugün öğle saatlerinden akşama kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu illerde yaşayan vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.